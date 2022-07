Galliani: «Una volta Laporta mi disse: le notizie del mercato smentirle, lasciale andare…» (Di giovedì 7 luglio 2022) «Berlusconi non dà diktat, solo linee guida: lui vorrebbe solo italiani, sono io che spingo per prendere qualche straniero e faticosamente anche al Milan a tre olandesi eravamo arrivati. C’è una preferenza filosofica per gli italiano, ma non deriva dall’assenza dell’Italia ai Mondiali, ma è un pensiero che arriva da lontano. Sin da quando Fininvest ha preso il Monza c’è questa idea, qualche straniero c’è e qualcun’altro verrà acquisito, ma c’è dietro un pensiero ben preciso» Sono le parole di Adriano Galliani, così come riportate da Tuttomercatoweb, in merito alla tendenza – controcorrente – del Monza in questo mercato. La squadra lombarda sta comprando quasi solo calciatori italiani, l’ha scritto anche il Giornale nell’edizione odierna. Il direttore sportivo ex Milan ha anche rilasciato alcune dichiarazioni in merito ad alcune voci ... Leggi su ilnapolista (Di giovedì 7 luglio 2022) «Berlusconi non dà diktat, solo linee guida: lui vorrebbe solo italiani, sono io che spingo per prendere qualche straniero e faticosamente anche al Milan a tre olandesi eravamo arrivati. C’è una preferenza filosofica per gli italiano, ma non deriva dall’assenza dell’Italia ai Mondiali, ma è un pensiero che arriva da lontano. Sin da quando Fininvest ha preso il Monza c’è questa idea, qualche straniero c’è e qualcun’altro verrà acquisito, ma c’è dietro un pensiero ben preciso» Sono le parole di Adriano, così come riportate da Tuttoweb, in merito alla tendenza – controcorrente – del Monza in questo. La squadra lombarda sta comprando quasi solo calciatori italiani, l’ha scritto anche il Giornale nell’edizione odierna. Il direttore sportivo ex Milan ha anche rilasciato alcune dichiarazioni in merito ad alcune voci ...

Pubblicità

DiMarzio : .@ACMonza I Contatto Galliani-Wanda Nara per #Icardi. Il sogno è una coppia con #Dybala - ICazzotti : @danipadu Quindi Balotelli può dichiararsi gonzo da bambino e Bellanova non può dichiarare di tifare una squadra ch… - costantinovins : #Galliani su #Icardi e #Dzeko: “Blitz per Icardi o Dzeko? Parigi è più glamour delle montagne di Sarajevo.Non abbia… - iltoroaddosso : #Galliani intervistato su possibilità di acquisto di #Belotti dichiara:'No al momento non ci abbiamo pensato. Sappi… - Flatjoker : @menotrentanove Quella è la versione di Marotta e Galliani ma non è proprio cosí. Sostenibilità è una squadra che n… -