"Decine di maschi allupati". Insulti agli Alpini, David Parenzo travolto: ora che fa? (Di giovedì 7 luglio 2022) Ma allora, cosa state aspettando a pronunciare quelle sette letterine magiche, "Scusate"? Non vi abbiamo ancora sentito proferirle, forse le avrete dette in silenzio o in privato, non certo in pubblico, come invece avete fatto con un certo compiacimento quando si trattava di parlare per attaccare i "mostri" di turno, gli Alpini. Si dà il caso che ieri per i presunti molestatori seriali e di gruppo, per i tanto bersagliati interpreti di una Rimini in versione bavosa e violenta, la Procura della città romagnola ha chiesto l'archiviazione in merito alla denuncia a loro carico per molestie durante l'adunata nazionale dello scorso maggio. Già il fatto che ci fosse stata una denuncia, una sola, era apparso piuttosto strano, se si considera che le segnalazioni, mediatiche e ufficiose, di molestie, palpeggiamenti, apprezzamenti volgari e ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 7 luglio 2022) Ma allora, cosa state aspettando a pronunciare quelle sette letterine magiche, "Scusate"? Non vi abbiamo ancora sentito proferirle, forse le avrete dette in silenzio o in privato, non certo in pubblico, come invece avete fatto con un certo compiacimento quando si trattava di parlare per attaccare i "mostri" di turno, gli. Si dà il caso che ieri per i presunti molestatori seriali e di gruppo, per i tanto bersati interpreti di una Rimini in versione bavosa e violenta, la Procura della città romagnola ha chiesto l'archiviazione in merito alla denuncia a loro carico per molestie durante l'adunata nazionale dello scorso maggio. Già il fatto che ci fosse stata una denuncia, una sola, era apparso piuttosto strano, se si considera che le segnalazioni, mediatiche e ufficiose, di molestie, palpeggiamenti, apprezzamenti volgari e ...

