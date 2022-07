Da Mou a Conte, gli allenatori che hanno incassato di più dalle buonuscite (Di giovedì 7 luglio 2022) Classifica buonuscite allenatori – L’esonero di Mauricio Pochettino è costato caro al PSG che ha versato all’ex tecnico compenso di 10 milioni di euro. Inoltre la dirigenza parigina ha versato un indennizzo al Nizza di ulteriori 10 milioni, per liberare Christophe Galtier, neo allenatore di Messi e compagni, che aveva ancora due anni di contratto Calcio e Finanza. Leggi su calcioefinanza (Di giovedì 7 luglio 2022) Classifica– L’esonero di Mauricio Pochettino è costato caro al PSG che ha versato all’ex tecnico compenso di 10 milioni di euro. Inoltre la dirigenza parigina ha versato un indennizzo al Nizza di ulteriori 10 milioni, per liberare Christophe Galtier, neo allenatore di Messi e compagni, che aveva ancora due anni di contratto Calcio e Finanza.

Pubblicità

sportli26181512 : #Notizie #PrimoPiano Da Mou a Conte, gli allenatori che hanno incassato di più dalle buonuscite: Classifica buonusc… - razzano_luigi : @MaCheEmozione Eh, ma è quello il punto: ha fatto sembrare Lozano un giocatore e ha reso continuo uno che ha sempre… - razzano_luigi : @MaCheEmozione Questo ha fatto sembrare giocatori di calcio Lozano e Zielinski, non scherziamo. Poi, come Conte (m… - KMassy04 : @Map_killer 1) in un certo senso c'è stata sfiga perché l'ultima in classifica di solito un pareggio lo fa contro q… - OrtyMinicucci : @CorSport Si sta preparando lo sbarco di Conte a Roma per lo scudetto del Giubileo... a Natale, Roma a metà classif… -