Coronavirus, salgono ancora i casi: 107.240 in 24 ore. I morti sono 94 (Di giovedì 7 luglio 2022) Il bollettino del 7 luglio 2022 I morti da Coronavirus sono stati 94 nelle ultime 24 ore. Il bilancio delle vittime sale a 168.864. Lo riporta l’ultimo bollettino della Protezione Civile e del Ministero della Salute. Ieri erano stati 72. L’incremento dei contagi raggiunge quota 107.240. Gli attualmente positivi sono 1.198.697 contro i 1.146.034 di ieri. La situazione negli ospedali Il totale dei ricoverati nei reparti in rianimazione è di 343. Di questi 53hanno fatto il loro ingresso in terapia intensiva nelle ultime 24 ore. Nei reparti ordinari ci sono 8.552 persone. 1.189.802 persone si trovano attualmente in isolamento domiciliare, mentre i dimessi e i guariti sono pari a 17.789.613. Tamponi e tasso di positività Il tasso di positività è stabile al 28,4%. Sul fronte ... Leggi su open.online (Di giovedì 7 luglio 2022) Il bollettino del 7 luglio 2022 Idastati 94 nelle ultime 24 ore. Il bilancio delle vittime sale a 168.864. Lo riporta l’ultimo bollettino della Protezione Civile e del Ministero della Salute. Ieri erano stati 72. L’incremento dei contagi raggiunge quota 107.240. Gli attualmente positivi1.198.697 contro i 1.146.034 di ieri. La situazione negli ospedali Il totale dei ricoverati nei reparti in rianimazione è di 343. Di questi 53hanno fatto il loro ingresso in terapia intensiva nelle ultime 24 ore. Nei reparti ordinari ci8.552 persone. 1.189.802 persone si trovano attualmente in isolamento domiciliare, mentre i dimessi e i guaritipari a 17.789.613. Tamponi e tasso di positività Il tasso di positività è stabile al 28,4%. Sul fronte ...

Pubblicità

T7TorreSette : #Coronavirus #Campania, il bollettino del #7luglio 2022: in calo contagi e incidenza, salgono i ricoveri - IlFriuli : Coronavirus, 2.036 nuovi casi e due decessi in Fvg. Rimangono sette i ricoveri in terapia intensiva, mentre salgono… - SienaFree : Coronavirus in Toscana: 5.644 nuovi casi, sempre in forte aumento i positivi, salgono i ricoverati, 8 deceduti - SienaFree : Coronavirus in Toscana: 5.644 nuovi casi, sempre in forte aumento i positivi, salgono i ricoverati, 8 deceduti - imperianews_it : Coronavirus: oggi scende il tasso di positività ma i numeri rimangono elevati, salgono i ricoverati -