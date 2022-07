Coppa d’Africa donne 2022, Banda non supera test gender: non parteciperà al torneo (Di giovedì 7 luglio 2022) Niente Coppa d’Africa donne per due grandi campionesse. La capitana dello Zambia Barbra Banda, infatti, è stata esclusa dal torneo perché, stando a quanto riportato dalla BBC, non ha superato i test di genere che avrebbero dovuto stabilire il suo grado di femminilità. La Federcalcio dello Zambia e la Confederazione asiatica si stanno scaricando la responsabilità reciprocamente. Banda lo scorso anno ha preso regolarmente parte al torneo calcistico dell’Olimpiade di Tokyo, realizzando ben sei reti. SportFace. Leggi su sportface (Di giovedì 7 luglio 2022) Nienteper due grandi campionesse. La capitana dello Zambia Barbra, infatti, è stata esclusa dalperché, stando a quanto riportato dalla BBC, non hato idi genere che avrebbero dovuto stabilire il suo grado di femminilità. La Federcalcio dello Zambia e la Confederazione asiatica si stanno scaricando la responsabilità reciprocamente.lo scorso anno ha preso regolarmente parte alcalcistico dell’Olimpiade di Tokyo, realizzando ben sei reti. SportFace.

Pubblicità

Inter_Women : In bocca al lupo a @AjaraNjoya per l'inizio della Coppa d'Africa! ??????????? #InterWomen #ForzaInter - DiMarzio : #AFCON2023, ufficializzato lo slittamento a gennaio 2024 - Armandoesse01 : @cristianbruschi 1) non sai nemmeno quanti anni ha 2)ha vinto delle coppe Italia, e una coppa d'africa 3) non credo… - Riccardo_BamBam : @blackbloc1312 Ma basco hai visto cosa ha fatto onana in Coppa d'Africa dopo 6. Mesi di stop? Ma possibile che pens… - SportRepubblica : Coppa d'Africa, Barbra Banda esclusa per non aver superato 'il test del sesso' [aggiornamento delle 13:30] -