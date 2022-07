Concorsi Luglio 2022 | tutti i bandi in scadenza

Leggi su leggioggi

(Di giovedì 7 luglio 2022): tutte le scadenze da tenere a mente per partecipare alle selezioni pubbliche. Nelle ultime settimane sono state avviate diverse procedure concorsuali da parte di enti pubblici, destinate all’assunzione di unità di personale diplomato e laureato, ma come fare per inviare le proprie candidature? E quali sono i termini ultimi per iscriversi? Dunque, per chi desidera lavorare nella Pubblica Amministrazione, di seguito forniamo un focus sudi concorso innel mese di giugno, per i quali è ancora possibile inoltrare le istanze di partecipazione, e le istruzioni utili su come iscriversi. Indice:Veneto Lavoro, 211 operatori e specialisti Concorso Camera Deputati, 65 documentaristi Concorso Asia Napoli, 500 ...