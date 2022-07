Come va la Roma di Gualtieri? A picco (Di giovedì 7 luglio 2022) Roghi, monnezza, animali selvatici... Il sindaco si lancia in promesse sul decoro urbano, mentre i numeri fanno emergere il dubbio peggiore per una città ormai entrata nell'era della rassegnazione: “Ma non sarà che è peggio di Raggi?” Leggi su huffingtonpost (Di giovedì 7 luglio 2022) Roghi, monnezza, animali selvatici... Il sindaco si lancia in promesse sul decoro urbano, mentre i numeri fanno emergere il dubbio peggiore per una città ormai entrata nell'era della rassegnazione: “Ma non sarà che è peggio di Raggi?”

Pubblicità

AliprandiJacopo : ?? #Zaniolo ha lasciato Trigoria (come tutti i giocatori) e si è fermato con i tifosi: “Nico ti prego resta alla Rom… - virginiaraggi : Ieri, come tanti di voi, ho visto su Rai3 l'inchiesta di Report “Il sacco di Roma”: un'indagine giornalistica, real… - angelomangiante : La conferma di Maldini-Massara avvicina #Ziyech al Milan. Un grande talento con il sinistro raffinatissimo. Totti,… - HuffPostItalia : Come va la Roma di Gualtieri? A picco - TV7Benevento : Governo: Scalfarotto, 'Conte come Renzi? No, visione e strategia non è cosa da tutti' - -