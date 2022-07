Calcio: Origi, 'al Milan c'è un progetto speciale, felice di avere questa chance' (Di giovedì 7 luglio 2022) Milano, 7 lug. - (Adnkronos) - "Ho scelto il Milan alla fine della scorsa stagione, anche se ero molto concentrato sull'anno con il Liverpool. Poi al termine della stagione mi era chiaro che qui c'era un progetto molto speciale". Queste le prime parole di Divock Origi, nuovo attaccante del Milan, nel corso della conferenza stampa di presentazione. "La storia che il club sta scrivendo e la possibilità di mettere a disposizione le mie qualità, la mia ambizione e la mia visione, era molto allettante -aggiunge il 27enne belga-. Questo club ha una eredità molto importante che si tramanda di generazione in generazione. Io come amante del Calcio non potevo che essere contento di questa chance. I giocatori che ammiro? Ce ne sono tanti che hanno ... Leggi su iltempo (Di giovedì 7 luglio 2022)o, 7 lug. - (Adnkronos) - "Ho scelto ilalla fine della scorsa stagione, anche se ero molto concentrato sull'anno con il Liverpool. Poi al termine della stagione mi era chiaro che qui c'era unmolto". Queste le prime parole di Divock, nuovo attaccante del, nel corso della conferenza stampa di presentazione. "La storia che il club sta scrivendo e la possibilità di mettere a disposizione le mie qualità, la mia ambizione e la mia visione, era molto allettante -aggiunge il 27enne belga-. Questo club ha una eredità molto importante che si tramanda di generazione in generazione. Io come amante delnon potevo che essere contento di. I giocatori che ammiro? Ce ne sono tanti che hanno ...

