WhatsApp, in arrivo una nuova funzione per la tutela della privacy. I dettagli (Di mercoledì 6 luglio 2022) WhatsApp, grandi novità per l'app di messaggistica più usata dagli italiani. In arrivo una nuova funzione per la tutela della privacy. I dettagli. WhatsApp è senza alcun dubbio l'app di messaggistica… L'articolo proviene da Ultimaparola.com.

