Twitter fa causa al governo indiano per la rimozione di contenuti (Di mercoledì 6 luglio 2022) Twitter fa causa al governo indiano. La società con sede a San Francisco contesta un recente ordine delle autorità indiane di rimuovere contenuti dalla piattaforma social. E bloccare dozzine di account. La causa di Twitter fa parte di una battaglia sempre più ampia tra le più grandi aziende tecnologiche e i governi di tutto il mondo.

