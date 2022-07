Pubblico e privato per la cyber-security. La visita di Mulè al centro Deas (Di mercoledì 6 luglio 2022) Una collaborazione concreta tra Pubblico e privato per la difesa cyber nazionale. L’ha definita così il sottosegretario alla Difesa, Giorgio Mulè, la collaborazione instaurata tra Difesa e analisi sistemi (Deas) e la Marina militare, con la Forza armata che ospita presso la Componente di S. Alessandro a Roma del centro di telecomunicazioni ed informatica della Marina (Maritele) il centro avanzato di difesa cyber della società. “Un passo importante per la collaborazione – ha detto Mulé – verso l’integrazione Pubblico-privato in ambito di difesa cyber”, un lavoro comune di “autorità, Marina militare, e autorevolezza, agenzia privata”. Il centro di difesa cyber Il ... Leggi su formiche (Di mercoledì 6 luglio 2022) Una collaborazione concreta traper la difesanazionale. L’ha definita così il sottosegretario alla Difesa, Giorgio, la collaborazione instaurata tra Difesa e analisi sistemi () e la Marina militare, con la Forza armata che ospita presso la Componente di S. Alessandro a Roma deldi telecomunicazioni ed informatica della Marina (Maritele) ilavanzato di difesadella società. “Un passo importante per la collaborazione – ha detto Mulé – verso l’integrazionein ambito di difesa”, un lavoro comune di “autorità, Marina militare, e autorevolezza, agenzia privata”. Ildi difesaIl ...

