Malore per Carlos Santana durante un concerto ma lui rassicura: “Ero disidratato” (Di mercoledì 6 luglio 2022) Tanta paura dopo il Malore sul palco Paura per Carlos Santana. Il chitarrista messicano è stato infatti protagonista di un Malore durante un concerto sul palco di un auditorium un Michigan. Santana stava suonando da circa 40 min al Pine Knob Music Theatre di Clarkston, quando è svanito sul palco agitando i presenti. Pronto l’intervento del personale medico. Carlos Santana è poi stato portato via da una barella da cui comunque, cercando di rassicurare tutti, ha salutato con una mano. Ovviamente il resto del concerto è stato annullato. Il manager dell’icona della musica, Michael Vrionis, ha poi parlato alla CBS News spiegando come Santana abbia accusato un «esaurimento da calore e ... Leggi su 361magazine (Di mercoledì 6 luglio 2022) Tanta paura dopo ilsul palco Paura per. Il chitarrista messicano è stato infatti protagonista di ununsul palco di un auditorium un Michigan.stava suonando da circa 40 min al Pine Knob Music Theatre di Clarkston, quando è svanito sul palco agitando i presenti. Pronto l’intervento del personale medico.è poi stato portato via da una barella da cui comunque, cercando dire tutti, ha salutato con una mano. Ovviamente il resto delè stato annullato. Il manager dell’icona della musica, Michael Vrionis, ha poi parlato alla CBS News spiegando comeabbia accusato un «esaurimento da calore e ...

Pubblicità

fanpage : Malore per Carlos Santana. Il chitarrista è crollato sul palco durante un concerto - IlContiAndrea : #CarlosSantana, paura sul palco per il chitarrista: ha un malore e sviene, ricoverato in ospedale. Poi manager e ar… - 361_magazine : Malore per il chitarrista #CarlosSantana - MCavicchini : RT @liliaragnar: Ogni giorno il numero dei contagiati...ovviamente in aumento sempre... mai il numero dei decessi improvvisi per malore o d… - adolar41744618 : RT @liliaragnar: Ogni giorno il numero dei contagiati...ovviamente in aumento sempre... mai il numero dei decessi improvvisi per malore o d… -