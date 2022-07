Lo Stargate di Jaeger-LeCoultre

Leggi su gqitalia

(Di mercoledì 6 luglio 2022) In fondo è una storia antica quanto l’umanità, quando il tempo non era nemmeno un concetto, e le stelle, il cielo, l’alternarsi del giorno e della notte davano il ritmo a tutto.quella storia la conosce bene, e non solo perché la maison è una delle più antiche case orologiere del mondo, ma perché quei fenomeni astronomici sono stati e sono tutt’oggi ispirazionali per la manifattura in termini di ricerca, precisione, innovazione. Dalla semplice indicazione delle fasi lunari alle funzioni più sofisticate dei calendari perpetui, il lavoro degli orologiai nella sede della Vallée de Joux è quello di catturare con la massima minuzia quei fenomeni astrali, tradurli in orologi che, diciamolo, sono meraviglie di micromeccanica, e in alcuni casi persino di predirli. Da qui l’omaggio diai ...