LIVE – Nadal-Fritz, quarti di finale Wimbledon 2022: RISULTATO in DIRETTA (Di mercoledì 6 luglio 2022) Il LIVE e la DIRETTA testuale di Nadal-Fritz, incontro valevole per i quarti di finale del torneo di Wimbledon 2022. I due s’incontrano nuovamente a poco più di tre mesi di distanza dalla finale di Indian Wells, a sorpresa vinta in due set dall’americano. C’è da dire, tuttavia, che lo spagnolo non era nelle migliori condizioni fisiche. In semifinale contro il connazionale Alcaraz, infatti, si era fatto male ad una costola. Ciò nonostante la testa di serie numero undici possiede tutte le carte in regola per mettere in difficoltà il ventidue volte campione Slam. Fritz deve ancora perdere un set in quest’edizione dei Championships, a cui è arrivato particolarmente carico dopo il titolo ad Eastbourne. ... Leggi su sportface (Di mercoledì 6 luglio 2022) Ile latestuale di, incontro valevole per ididel torneo di. I due s’incontrano nuovamente a poco più di tre mesi di distanza dalladi Indian Wells, a sorpresa vinta in due set dall’americano. C’è da dire, tuttavia, che lo spagnolo non era nelle migliori condizioni fisiche. In semicontro il connazionale Alcaraz, infatti, si era fatto male ad una costola. Ciò nonostante la testa di serie numero undici possiede tutte le carte in regola per mettere in difficoltà il ventidue volte campione Slam.deve ancora perdere un set in quest’edizione dei Championships, a cui è arrivato particolarmente carico dopo il titolo ad Eastbourne. ...

Pubblicità

Andrea_82b15 : @metallopensante Da giocatore de picchetto, viste le quote prematch e quelle live, tolti i cinque set con Nadal Fed… - infoitsport : LIVE - Nadal-Van De Zandschulp 6-4 6-2 7-6, ottavi di finale Wimbledon 2022: RISULTATO in DIRETTA - zazoomblog : LIVE – Nadal-Van De Zandschulp 6-4 5-2 ottavi di finale Wimbledon 2022: RISULTATO in DIRETTA - #Nadal-Van… - zazoomblog : LIVE – Nadal-Van De Zandschulp 6-4 4-1 ottavi di finale Wimbledon 2022: RISULTATO in DIRETTA - #Nadal-Van… - zazoomblog : LIVE – Nadal-Van De Zandschulp 2-1 ottavi di finale Wimbledon 2022: RISULTATO in DIRETTA - #Nadal-Van #Zandschulp… -