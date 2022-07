LIVE – Nadal-Fritz 1-0 | quarti di finale Wimbledon 2022 | RISULTATO in DIRETTA

(Di mercoledì 6 luglio 2022) Ile latestuale di, incontro valevole per ididel torneo di. I due s’incontrano nuovamente a poco più di tre mesi di distanza dalladi Indian Wells, a sorpresa vinta in due set dall’americano. C’è da dire, tuttavia, che lo spagnolo non era nelle migliori condizioni fisiche. In semicontro il connazionale Alcaraz, infatti, si era fatto male ad una costola. Ciò nonostante la testa di serie numero undici possiede tutte le carte in regola per mettere in difficoltà il ventidue volte campione Slam.deve ancora perdere un set in quest’edizione dei Championships, a cui è arrivato particolarmente carico dopo il titolo ad Eastbourne. ...

Pubblicità

SkySport : In campo #Nadal e (fra poco) #Kyrgios: lo spettacolo degli ultimi quarti di #Wimbledon LIVE su Sky #SkySport… - sportli26181512 : Wimbledon, risultati e curiosità di oggi in diretta live: A Wimbledon si chiude il programma dei quarti di finale.… - RSIsport : ?????????? Oggi alla RSI/1 ?????? Wimbledon, quarti di finale 14h35 Halep ????-???? Anisimova a seguire Fritz ????-???? Nadal ev.… - infoitsport : LIVE - Nadal-Fritz, quarti di finale Wimbledon 2022: RISULTATO in DIRETTA - Andrea_82b15 : @metallopensante Da giocatore de picchetto, viste le quote prematch e quelle live, tolti i cinque set con Nadal Fed… -

... Federer eche quel campo Centrale non hanno ancora voglia di lasciarlo scivolare via. ...da vivere in diretta su Sky Sport con 7 canali dedicati e in streaming su NOW SINNER - DJOKOVIC- ....... Decima giornata a Wimbledon , terzo Slam della stagione. Si chiude oggi il programma dei quarti di finale . I riflettori saranno puntati naturalmente sul 22 volte campione Slam, Rafa, che ...Simona Halep leads Amanda Anisimova before Nick Kyrgios and Rafael Nadal in action - Follow all the action from Day 10 as the singles quarter-finals continue at Wimbledon ...BST using play icon; Live text updates from 13:00 BST with Halep, Nadal & Kyrgios in action; Order of play for remaining m ...