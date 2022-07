Italia-Mozambico: Mattarella visita Centro Sant'Egidio, 'contributo all'umanità' (Di mercoledì 6 luglio 2022) Maputo, 6 lug. (Adnkronos) - "Conoscevo già quello che questo Centro fa, però vederlo lo ha raffigurato plasticamente in maniera ancora più efficace ed è uno degli elementi che sottolinea quanto vi sia di rapporto intensissimo, stretto, tra i nostri due Paesi, della quantità di legami che vi sono tra Mozambico e Italia. Grazie per quanto fate, grazie per quello che è stato fatto e verrà fatto ulteriormente, qui nel Centro, anche muovendosi nelle zone rurali. Complimenti e grazie, è un contributo al Mozambico, all'Italia e all'umanità". Lo ha affermato il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, visitando a Maputo il Centro Dream di Zimpeto della Comunità di ... Leggi su iltempo (Di mercoledì 6 luglio 2022) Maputo, 6 lug. (Adnkronos) - "Conoscevo già quello che questofa, però vederlo lo ha raffigurato plasticamente in maniera ancora più efficace ed è uno degli elementi che sottolinea quanto vi sia di rapporto intensissimo, stretto, tra i nostri due Paesi, della quantità di legami che vi sono tra. Grazie per quanto fate, grazie per quello che è stato fatto e verrà fatto ulteriormente, qui nel, anche muovendosi nelle zone rurali. Complimenti e grazie, è unal, all'e all'". Lo ha affermato il Presidente della Repubblica, Sergiondo a Maputo ilDream di Zimpeto della Comunità di ...

