Irpef | ma non solo De Luca Confcommercio passa ai raggi X la delega fiscale

Il disegno di legge di delega per la revisione del sistema fiscale, da attuarsi per il tramite di uno o più decreti legislativi, ha appena ottenuto il via libera della Camera, e ora si appresta a passare al Senato. Un testo che delinea anche i pilastri di una riforma che mira a ridurre le aliquote Irpef a partire dai redditi medio-bassi, confermare le cedolari, introdurre il cashback fiscale (con priorità alle spese socio-sanitarie), superare l'Irap e razionalizzare l'Iva. Formiche.net ne ha parlato con Vincenzo De Luca, responsabile area Fisco per Confcommercio. Quali sono gli obiettivi che si prefigge la Legge delega di riforma fiscale? Gli obiettivi fondamentali della Legge delega per la revisione del sistema ...

