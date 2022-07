Flavio Briatore va via | il volo lo aspetta Scoppia la polemica | “Vedi di non tornare” – FOTO

(Di mercoledì 6 luglio 2022) L’imprenditore piemontese è pronto a volar via, ma sui social non tutti lo salutano con affetto.deve fare i conti con le forti critiche. Il patron del Billionaire… L'articolo proviene da Ultimaparola.com.

Pubblicità

ParliamoDiNews : Elisabetta Gregoraci su Flavio Briatore: `Così riusciamo a rimanere amici` | Intrattenimento #ElisabettaGregoraci… - VanityFairIt : La conduttrice, al ristorante Crazy Pizza di Flavio Briatore con la figlia Aurora Ramazzotti e l'amico Tommaso Zorz… - Michelegdz : ???? Abbiamo MANGIATO la PIZZA di FLAVIO BRIATORE!! È davvero BUONA?? - CookCorriere : Al centro delle polemiche per settimane, ora la pizza finisce sulle tavole dei vip. Michelle Hunziker e Aurora Rama… - Profilo3Marco : RT @Corriere: Pizza, Sorbillo o Briatore? Ecco chi scelgono Parodi, Hunziker e la figlia Aurora -

VALMADONNA - Il pizzagate è scattato qualche settimana fa quandoha lanciato la sua pizza al Pata Negra . Un accostamento azzardato che ha fatto storcere il naso ai puristi di uno dei piatti simbolo del nostro Paese. Ma non solo il connubio di ...Elisabetta Gregoraci è tornata al timone di Battiti Live. Per il suo ritorno in scena a Mediaset, l'ex moglie diha optato per un vestito giallo in pizzo con schiena scoperta, chignon e tacchi a spillo. Bellezza inarrestabile, ma in molti hanno notato il suo essere, ancora una volta, impacciata e ...La pizza al Pata Negra di Briatore e quell'esperienza tutta alessandrina di Unico a Valmadonna. "Venderla a 65 euro Follia".A cinque anni dall'esordio nella kermesse musicale pugliese l'ex moglie di Flavio Briatore continuare ad attirare critiche e polemiche ...