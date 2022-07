Cremonese: ufficiale Ndiaye sirene per Radu (Di mercoledì 6 luglio 2022) La dirigenza biancolilla ufficializza l’arrivo del difensore Ndiaye dalla Roma. Ionut Radu dell’Inter è il nome caldo per la porta. La Cremonese neopromossa nella massima serie piazza il colpo con Ndiaye comincia a mettere mano sul nuovo organico. Maissa Ndiaye: la Cremonese prende forma La dirigenza biancolilla è molto attiva in queste prime ore di mercato. Dalla Roma ufficiale l’arrivo del difensore senegalese Maissa Ndiaye e con l’addio di Carnesecchi, resta aperta la caccia al nuovo portiere titolare. Maissa Ndiaye è un centrale classe 2002 arrivato in Italia dal Senegal tre anni fa. Approda sulle spiagge di Lampedusa dove lo nota nel settembre del 2018 un osservatore dell’ Afro Napoli. Grazie alle sue qualità attira ... Leggi su sport.periodicodaily (Di mercoledì 6 luglio 2022) La dirigenza biancolilla ufficializza l’arrivo del difensoredalla Roma. Ionutdell’Inter è il nome caldo per la porta. Laneopromossa nella massima serie piazza il colpo concomincia a mettere mano sul nuovo organico. Maissa: laprende forma La dirigenza biancolilla è molto attiva in queste prime ore di mercato. Dalla Romal’arrivo del difensore senegalese Maissae con l’addio di Carnesecchi, resta aperta la caccia al nuovo portiere titolare. Maissaè un centrale classe 2002 arrivato in Italia dal Senegal tre anni fa. Approda sulle spiagge di Lampedusa dove lo nota nel settembre del 2018 un osservatore dell’ Afro Napoli. Grazie alle sue qualità attira ...

