Comuni Ricicloni. Repopp e Torino vincono il Premio Biorepack (Di mercoledì 6 luglio 2022) Un altro importante riconoscimento dopo quelli ottenuti negli anni passati per il progetto Repopp al quale è stato assegnato oggi il Premio Biorepack (il consorzio nazionale per il riciclo organico degli imballaggi in plastica biodegradabile e compostabile), nell'ambito dell'iniziativa 'Comuni Ricicloni 2022? di Legambiente. Un riconoscimento ottenuto "per l'impegno profuso a trasformare una realtà come il mercato torinese di Porta Palazzo in un campione di riciclo della frazione organica dei rifiuti anche attraverso l'utilizzo di imballaggi in bioplastica, nel segno della lotta allo spreco alimentare e dell'integrazione multietnica", si legge nella motivazione. Il progetto Repopp, attivo dal 2016 su iniziativa della Città di Torino con il sostegno di Amiat Gruppo ...

