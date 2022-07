Atletico Madrid, ufficiale l’arrivo di Witsel a parametro zero: firma per un anno (Di mercoledì 6 luglio 2022) L’Atletico Madrid ha annunciato l’arrivo di un nuovo rinforzo a centrocampo: si tratta di Axel Witsel, che firma con i Colchoneros un contratto annuale, quindi fino a giugno 2023. Il centrocampista belga, cercato negli anni scorsi anche da club italiani, è arrivato a parametro zero dopo che il Borussia Dortmund non gli aveva rinnovato il contratto. Con il classe ’89, l’Atletico Madrid “si assicura un giocatore con grande esperienza, dato che in carriera ha disputato più di 600 incontri ufficiali a livello di club, di cui 77 in Champions League e 42 in Europa League”. SportFace. Leggi su sportface (Di mercoledì 6 luglio 2022) L’ha annunciatodi un nuovo rinforzo a centrocampo: si tratta di Axel, checon i Colchoneros un contratto annuale, quindi fino a giugno 2023. Il centrocampista belga, cercato negli anni scorsi anche da club italiani, è arrivato adopo che il Borussia Dortmund non gli aveva rinnovato il contratto. Con il classe ’89, l’“si assicura un giocatore con grande esperienza, dato che in carriera ha disputato più di 600 incontri ufficiali a livello di club, di cui 77 in Champions League e 42 in Europa League”. SportFace.

