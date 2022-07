Ultime Notizie – Previsioni meteo, da metà settimana arrivano temporali e più fresco (Di martedì 5 luglio 2022) Addio al caldo, arrivano temporali anche violenti su parte dell’Italia. Nelle prossime ore l’anticiclone africano Caronte subirà infatti una vera e propria debacle a causa dell’avanzamento del fratello anticiclone delle Azzorre, assente sulla scena italiana da parecchi anni. La differenza tra i due anticiclonici consiste nelle masse d’aria che trasportano; le correnti, con l’anticiclone africano, provengono direttamente dal deserto quindi risultano roventi e, attraversando il Mar Mediterraneo, si caricano anche di umidità. Quelle dell’alta pressione delle Azzorre provengono invece dall’Oceano Atlantico quindi risultano meno calde. Ma cosa succederà dunque nei prossimi giorni? L’avanzata dell’alta pressione delle Azzorre verso il Vecchio Continente favorirà la discesa di aria fresca dal Nord Europa che in Italia entrerà dalla Porta della Bora (Alpi ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di martedì 5 luglio 2022) Addio al caldo,anche violenti su parte dell’Italia. Nelle prossime ore l’anticiclone africano Caronte subirà infatti una vera e propria debacle a causa dell’avanzamento del fratello anticiclone delle Azzorre, assente sulla scena italiana da parecchi anni. La differenza tra i due anticiclonici consiste nelle masse d’aria che trasportano; le correnti, con l’anticiclone africano, provengono direttamente dal deserto quindi risultano roventi e, attraversando il Mar Mediterraneo, si caricano anche di umidità. Quelle dell’alta pressione delle Azzorre provengono invece dall’Oceano Atlantico quindi risultano meno calde. Ma cosa succederà dunque nei prossimi giorni? L’avanzata dell’alta pressione delle Azzorre verso il Vecchio Continente favorirà la discesa di aria fresca dal Nord Europa che in Italia entrerà dalla Porta della Bora (Alpi ...

