Tabellone Wimbledon femminile 2022 | Iga Swiatek prima favorita del seeding | cinque le azzurre al via

(Di martedì 5 luglio 2022) Sorteggiato ildi: ecco tutti gli accoppiamenti per l’edizionedei Championships, alle presecon l’esclusione dei tennisti russi e bielorussi, poi con la decisione da parte di Atp e Wta di negare l’assegnazione dei punti. Ma il fascino diresta impareggiabile, così come il montepremi record per un torneo che vede Igapartire ovviamente cometesta di serie, seguita da Anett Kontaveit, Ons Jabeur e Paula Badosa.lein gara, di cui due comprese nel: Camila Giorgi e Martina Trevisan saranno rispettivamente la numero 21 e 22 del. Presenti anche Lucia Bronzetti, Jasmine Paolini ed Elisabetta ...

Pubblicità

OptaPaolo : 4 - Jannik #Sinner è il quarto giocatore italiano nell'era Open a raggiungere i quarti di finale del tabellone masc… - WeAreTennisITA : Jannik Sinner sfata il tabù erba vincendo il suo primo match sui prati. Nello stesso settore del tabellone, Carlos… - pazzaperilragu : @isa_0600 @David__Goffin amo quel rovescio è esteticamente inguardabile.È poi ha un culo della madonna. Cioè vince… - FerrariTommi : Cam si è guadagnato un sogno sfruttando il tabellone e il suo ottimo stato di forma bravo @cam_norrie #Wimbledon - BroginiAlessio : La semifinale della parte alta di tabellone sarà #Djokovic ???? - #Norrie ????. Manco vi sto a dire chi partirà venerd… -

Sguardo al futuro Mancano cinque giorni alla chiusura di undecisamente insolito, con il numero 1 in classifica Daniil Medvedev e gli altri giocatori russi fuori dala causa della ...ha riservato anche pagine amare: il ritiro di Matteo Berrettini. Arrivato a Londra in ... Una beffa tremenda, soprattutto considerando la parte dinel quale era stato sorteggiato. In ...Il secondo semifinalista della parte alta del tabellone del torneo di Wimbledon 2022 è Cameron Norrie. Sconfitto in cinque set Goffin.Il tennista serbo, prima testa di serie, rimonta in due set e sconfigge l'altoatesino con i risultati di 5-7, 2-6, 6-3, 6-2, 6-2.