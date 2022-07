(Di martedì 5 luglio 2022) Ieri sera c’è stato unin località Lanetto. Alcuni volontari, mentre lo spegnevano, si sono accorti di qualcosa di insolito. Avvicinandosi, hpotuto constatare che erano di fronte a un. L’identificazione ha portato a un nome, quello di12 mesi fa. Una sparizione che non ha mai trovato una spiegazione, una storia e che anche ora rimane con un grandissimo punto di domanda. Leggi anche: Sale sul trattore e scompare: l’appello per ritrovare, sparito da 8 giorni La scomparsa Totò, veniva chiamato così da tutti, era uscito come sempre con il suo trattore. Ma da quel Luglio del 2021, nessuno ha mai saputo più niente. La scomparsa del 59enne di Olevano Romano aveva messo in moto tutti. L’intera cittadina, forze militari, ...

Pubblicità

CorriereCitta : Spengono un incendio e trovano un morto: il cadavere di Mauro Buttarelli scomparso un anno fa - romatoday : Spengono incendio e trovano il cadavere di un uomo scomparso un anno fa - maIedettotempo : discussione rissa lampo incendio nel giardino e quello che parte per glasgow in motorino mentre quelli spengono l'i… - Emergenza24 : RT @vvfveneto: #3luglio #Chioggia(VE), poco prima dell’alba #incendio di un’auto sportiva: illeso il conducente. #Vigilidelfuoco spengono l… - vvfveneto : #3luglio #Chioggia(VE), poco prima dell’alba #incendio di un’auto sportiva: illeso il conducente. #Vigilidelfuoco s… -

FrosinoneToday

AGI - Il propagarsi dell'nella Valle dell'Inferno è arrivato sotto il convento di via Albergotti 75 dove ha scavalcato la recinzione e bruciato l'erba incolta sotto i tubi gialli del gas Anche le suore del convento ...L'intervento dei poliziotti nel domare le fiamme ha, dunque, evitato che l'potesse creare pericoli e danni alle persone e alle abitazioni circostanti. di Redazione Spengono un incendio e ritrovano un cadavere in un fossato Ieri sera c’è stato un incendio in località Lanetto. Alcuni volontari, mentre lo spegnevano, si sono accorti di qualcosa di insolito. Avvicinandosi, hanno potuto constatare che erano di fronte a un ca ...Per favorire le operazioni di spegnimento è stato sospeso il traffico ferroviario e l'energia elettrica. Un incendio di sterpaglie che hanno preso fuoco in più punti, anche lungo la linea ferroviaria.