Reggio | ' Bellu lavuru 2' | 13 assoluzioni e 4 condanne Una sentenza attesa per 10 anni NOMI

(Di martedì 5 luglio 2022) In tredici (17 gli imputati) sono stati assolti dopo oltre 10vissuti sulla graticola giudiziaria e per alcuni di loro con fasi rilevanti di detenzione in carcere. Il Tribunale collegiale di ...

... Gerardo La Morte, Luca Mancuso, Antonio Nucera, Sebastiano Paneduro, Costantino Stilo, Francesco Stilo, Pietro Stilo e Raimondo Zappia " nel processo "lavuru 2" . Si è concluso adopo ...... un'auto, 12 fabbricati e 10 terreni tra Bova Marina eCalabria. Tutti i beni erano stati ...assolto per non aver commesso il fatto così come era stato assolto nel 2009 anche nel processo 'L'inchiesta che ha fatto luce sul malaffare che causò il crollo della variante di Palizzi, il cantiere della galleria sulla Statale Jonica “106” dove si bucava una montagna per migliorare la viabilità ...