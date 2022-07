Leggi su formiche

(Di martedì 5 luglio 2022) Se nel 1873, i simpatici aspiranti suicidi Phileas Fogg e Passepartout di Jules Gabriel Verne ci avessero invitati a salire a bordo della loro mongolfiera per Il giro del mondo in 80 giorni, avremmo potuto ammirare panorami dio imparagonabili a quelli di oggi, maestosiai vallivi con profonde lingue glaciali distese lungo le valli, la sorprendente cadenza di estesiai montani sui versanti montuosi, il brillare di una miriade di glacionevati con piccole masse dio sulle creste dei pendii o accatastate in cavità. L’eccezionale gita da surfisti in balia dei venti avrebbe avuto di sotto un mare di bianchi riferimenti precisi. E oggi? Inon solo sono al loro minimo storico, ma si stanno sciogliendo a ritmi record da almeno metà del XX secolo. Il team di ricerca guidato ...