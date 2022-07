(Di martedì 5 luglio 2022) La Russia ha realizzato duenel Mare nel Mar d'Azov per facilitare l'esportazione di: lo ha reso noto il ministro della Difesa russo Sergei Shoigu, secondo quanto riporta RIA ...

Pubblicità

mummy53690440 : Mosca, creati due corridoi per export grano in Mar Nero - Ultima Ora - ANSA -

Sky Tg24

La Russia ha realizzato due corridoi nel Mar Nero e nel Mar d'Azov per facilitare l'esportazione di grano: lo ha reso noto il ministro della Difesa russo Sergei Shoigu, secondo quanto riporta RIA ...Oggi il regime di Damasco dipende daper molte ragioni, dagli aiuti militari fino alla ... i bambini curdi hanno potuto frequentare una scuola che insegna in curdo; sono statimedia locali ... Guerra Ucraina Russia, Putin: "Dopo conquista del Lugansk avanti con offensiva" La Russia ha realizzato due corridoi nel Mar Nero e nel Mar d'Azov per facilitare l'esportazione di grano: lo ha reso noto il ministro della Difesa russo Sergei Shoigu, secondo quanto riporta RIA Novo ...E riferendosi a Mosca ha parlato di un dialogo aperto e cordiale ... “Quando la Chiesa perde la sua natura pastorale, quando un vescovo perde la sua natura pastorale, si crea un problema politico”, ha ...