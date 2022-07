Pubblicità

Quirinale : Il Presidente #Mattarella ha chiamato il Presidente della Provincia di Trento Fugatti e il Presidente della Regione… - DanyRoss70 : RT @rtl1025: ?? 'Abbiamo parlato della tragedia della #Marmolada come elemento simbolico di quello che il cambio climatico se non governato… - Agenzia_Ansa : Il monito del presidente Mattarella dopo la tragedia sulla Marmolada: 'E' un elemento simbolico di quello che il ca… - messveneto : Mattarella: “La tragedia della Marmolada simbolo delle emergenze climatiche non governate”: Il Capo dello Stato in… - CorriereAlpi : Mattarella: “La tragedia della Marmolada simbolo delle emergenze climatiche non governate” -

"Abbiamo parlato delladella Marmolada come elemento simbolico di quello che il cambio climatico se non governato ... Lo afferma Sergionel palazzo presidenziale di Maputo. "Ci sono ..."Abbiamo parlato delladella Marmolada come elemento simbolico di quello che il cambio climatico se non governato ... Lo afferma Sergionel palazzo presidenziale di Maputo. "Ci sono ...Roma, 5 lug (Adnkronos) - Con il presidente Nyusi "abbiamo parlato della tragedia della Marmolada come elemento simbolico delle tante tragedie che il mutamento climatico, se non governato, ...Sette i morti, si cercano ancora 13 persone. Draghi: 'Lavorare perché non accada più'. Il distacco si è verificato nei pressi di Punta Rocca, lungo l'itinerario di salita della via normale per raggiun ...