Lecce, Baroni: “Soddisfatto del gruppo. Cercherò di dare tutto me stesso” (Di martedì 5 luglio 2022) Dopo i primi giorni di ritiro, il Lecce, ha affrontato quest’oggi un’amichevole contro il Postal, vinta nettamente per 14 a 1. Mister Baroni si dice Soddisfatto del lavoro del proprio gruppo: “Tutti sono detiti al lavoro, abbiamo fatto un buon primo test. Cercheremo adesso di iniziare a spingere perché la fatica durante la partita di oggi si è vista. C’è però entusiasmo in vista della nuova stagione”. Sui nuovi arrivati ha dichiarato: “Stiamo cercando di accelerare il loro inserimento in rosa. C’è grande disponibilità da parte di tutti, per adesso è presto per dare giudizi ma ce la stanno mettendo tutta ed è fondamentale per me questo. Frabotta viene da un infortunio, ma ha voglia di fare bene. Deve trovare delle conferme e noi gli daremo il tempo necessario per entrare dentro il ... Leggi su sportface (Di martedì 5 luglio 2022) Dopo i primi giorni di ritiro, il, ha affrontato quest’oggi un’amichevole contro il Postal, vinta nettamente per 14 a 1. Mistersi dicedel lavoro del proprio: “Tutti sono detiti al lavoro, abbiamo fatto un buon primo test. Cercheremo adesso di iniziare a spingere perché la fatica durante la partita di oggi si è vista. C’è però entusiasmo in vista della nuova stagione”. Sui nuovi arrivati ha dichiarato: “Stiamo cercando di accelerare il loro inserimento in rosa. C’è grande disponibilità da parte di tutti, per adesso è presto pergiudizi ma ce la stanno mettendo tutta ed è fondamentale per me questo. Frabotta viene da un infortunio, ma ha voglia di fare bene. Deve trovare delle conferme e noi glimo il tempo necessario per entrare dentro il ...

