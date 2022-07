Incidente sul lavoro, operaio 27enne cade da un tetto e muore (Di martedì 5 luglio 2022) Un’altra morte sul lavoro. Un giovane di 27 anni, Roberto Savasta, di Niscemi, in provincia di Caltanissetta, è morto dopo essere caduto ieri 4 luglio dal tetto del deposito merci di un supermercato a Dittaino, in provincia di Enna. Il... Leggi su today (Di martedì 5 luglio 2022) Un’altra morte sul. Un giovane di 27 anni, Roberto Savasta, di Niscemi, in provincia di Caltanissetta, è morto dopo essere caduto ieri 4 luglio daldel deposito merci di un supermercato a Dittaino, in provincia di Enna. Il...

