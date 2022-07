Incendio ai piedi della collina di Posillipo a Napoli (Di martedì 5 luglio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Un Incendio è divampato nella tarda serata di ieri ai piedi della collina a Posillipo, a Napoli, sul lato che si affaccia sul quartiere di Fuorigrotta. Le fiamme sono risalite, non lontano ci sono dalle abitazioni e dall’ospedale Fatenebratelli dal cui spazio retrostante vengono effettuati getti d’acqua verso le fiamme per impedire che si propaghino. In azione ci sono gli elicotteri dei Vigili del fuoco che prelevano l’acqua nello specchio d’acqua antistante Nisida per lanciarle sulle fiamme. Il vento sta portando cenere fino ai quartiere di Fuorigrotta e Cavalleggeri d’Aosta. Dalla zona si alza una colonna di fumo. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di martedì 5 luglio 2022) Tempo di lettura: < 1 minuto– Unè divampato nella tarda serata di ieri ai, a, sul lato che si affaccia sul quartiere di Fuorigrotta. Le fiamme sono risalite, non lontano ci sono dalle abitazioni e dall’ospedale Fatenebratelli dal cui spazio retrostante vengono effettuati getti d’acqua verso le fiamme per impedire che si propaghino. In azione ci sono gli elicotteri dei Vigili del fuoco che prelevano l’acqua nello specchio d’acqua antistante Nisida per lanciarle sulle fiamme. Il vento sta portando cenere fino ai quartiere di Fuorigrotta e Cavalleggeri d’Aosta. Dalla zona si alza una colonna di fumo. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

Pubblicità

SkyTG24 : Napoli, incendio ai piedi della collina di Posillipo - anteprima24 : ** #Incendio ai piedi della #Collina di #Posillipo a ##Napoli ** - lamontanari : E anche oggi a piedi. Solo la tratta #stazionevignaclara san pietro è sospesa per l'incendio di ieri... Con un ince… - News_24it : SAN FELICE - In corso da molte ore le operazioni per domare il vasto incendio divampato questo pomeriggio ai piedi… - Latina_Oggi : Vasto incendio divampa ai piedi del promontorio del Circeo Tour de force delle squadre antincendio dal primo pomeri… -