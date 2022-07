Il tour di ‘Democracy Reloading’ approda a Benevento

Leggi su anteprima24

(Di martedì 5 luglio 2022) Tempo di lettura: 2 minuti– Continua ildi Democracy Reloading, l’evento dedicato alle politiche giovanili fortemente voluto dall’ANG, e realizzato da 17 Agenzie Nazionali nel campo della Gioventù. Location d’eccezione, questa volta, la sede provinciale di: Rocca dei Rettori, in Piazza Castello. L’appuntamento è per giovedì 7 luglio, alle ore 16:30. Dopo le diverse tappe campane, che hanno visto la collaborazione dell’Ente Moby Dick ETS, ildedicato alle giovani generazioni, tocca la provincia sannita con un convegno dal titolo: “Modelli partecipativi tra giovani e Amministrazioni”. Ancora una volta giovani amministratori ed Enti sono pronti a dialogare in modo strutturato con i ragazzi che interverranno all’incontro, per proporre e raccogliere idee concrete e fattive da applicare ...