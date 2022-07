Il sindaco Napoli colpito dal Covid (Di martedì 5 luglio 2022) Il sindaco di Salerno Vincenzo Napoli è risultato positivo al Covid 19 questa mattina all’esito di un tampone di controllo. Il primo cittadino, che presenta al momento solo lievi sintomi influenzali, si sottoporrà ad isolamento domiciliare volontario. Consiglia Leggi su cronachesalerno (Di martedì 5 luglio 2022) Ildi Salerno Vincenzoè risultato positivo al19 questa mattina all’esito di un tampone di controllo. Il primo cittadino, che presenta al momento solo lievi sintomi influenzali, si sottoporrà ad isolamento domiciliare volontario. Consiglia

