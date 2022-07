Gli escursionisti che continuano a salire sulla Marmolada (Di martedì 5 luglio 2022) AGI - Alcuni escusionisti continuano a salire sulla Marmolada, nonostante l'intera montagna sia chiusa dopo l'ordinanza del Comune di due giorni. Sono gite "molto pericolose", viene ribadito dalle autorità, per possibili nuovi crolli. Tra gli altri, viene riferito all'AGI, ci sono dei "curiosi" che vogliono vedere coi loro occhi la montagna dove hanno perso la vita, travolti da una valanga di ghiaccio, sette persone. Ma anche persone che vogliono comunque percorrere i sentieri nonostante il divieto tassativo, come ribadito oggi in un comunicato dalla autorità che sottolineano gli enormi rischi a cui vanno incontro. Tecnici specializzati in frane stanno salendo sulla Marmolada per installare all'altezza di un rifugio dei "radar in grado di vedere movimenti rapidissimi, tipo valanghe, e ... Leggi su agi (Di martedì 5 luglio 2022) AGI - Alcuni escusionisti, nonostante l'intera montagna sia chiusa dopo l'ordinanza del Comune di due giorni. Sono gite "molto pericolose", viene ribadito dalle autorità, per possibili nuovi crolli. Tra gli altri, viene riferito all'AGI, ci sono dei "curiosi" che vogliono vedere coi loro occhi la montagna dove hanno perso la vita, travolti da una valanga di ghiaccio, sette persone. Ma anche persone che vogliono comunque percorrere i sentieri nonostante il divieto tassativo, come ribadito oggi in un comunicato dalla autorità che sottolineano gli enormi rischi a cui vanno incontro. Tecnici specializzati in frane stanno salendoper installare all'altezza di un rifugio dei "radar in grado di vedere movimenti rapidissimi, tipo valanghe, e ...

