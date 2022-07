GF VIp, Belen Rodriguez lancia un’avvertimento all’ex Antonino Spinalbese (Di martedì 5 luglio 2022) Belen Rodriguez non avrebbe preso affatto bene la partecipazione (ormai quasi certa) del suo ex Antonino Spinalbese, col quale ha una figlia di appena un anno, al Grande Fratello Vip 6. E sarebbe già corsa ai ripari. Stando a quanto riferito dall’opinionista e blogger Alessandro Rosica attraverso la sua pagina Instagram Investigatore Social, infatti, Belen Rodriguez avrebbe addirittura “minacciato” l’ex compagno con queste parole: “Se vai, non ti azzardare a parlare di me o di mia figlia o ti denuncio”. Insomma, Belen non scherza e questa volta è determinata più che mai a fare di tutto per preservare la propria privacy e quella della sua secondogenita. Dello stesso argomento potrebbe interessarti anche… È crisi tra Sonia Bruganelli e Paolo Bonolis? Le parole ... Leggi su anticipazionitv (Di martedì 5 luglio 2022)non avrebbe preso affatto bene la partecipazione (ormai quasi certa) del suo ex, col quale ha una figlia di appena un anno, al Grande Fratello Vip 6. E sarebbe già corsa ai ripari. Stando a quanto riferito dall’opinionista e blogger Alessandro Rosica attraverso la sua pagina Instagram Investigatore Social, infatti,avrebbe addirittura “minacciato” l’ex compagno con queste parole: “Se vai, non ti azzardare a parlare di me o di mia figlia o ti denuncio”. Insomma,non scherza e questa volta è determinata più che mai a fare di tutto per preservare la propria privacy e quella della sua secondogenita. Dello stesso argomento potrebbe interessarti anche… È crisi tra Sonia Bruganelli e Paolo Bonolis? Le parole ...

