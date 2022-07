"Come ho scritto Emozioni..." Mogol, confessione a sorpresa (Di martedì 5 luglio 2022) Il paroliere per antonomasia. Il maestro Mogol ha fatto sognare tutti, da sempre. Intere generazioni sono cresciute con la sua musica e i suoi versi. Il Maestro Mogol è stato ospite a RTL 102.5 durante "W L'Italia" con Angelo Baiguini e Federica Gentile. Una carriera, la sua, ricca di esperienze e di parole che hanno raccontato frammenti di vita di molte persone. Da dove trova l'ispirazione? “Io penso a cosa sta dicendo la musica”, ha detto Mogol. “Il segreto è questo. Penso a capire cosa sta dicendo la musica e poi collegarlo alla propria vita o a un'idea che ti può venire cercando di dire frase per frase ciò che dice la musica”. Durante la sua carriera, Mogol ha collaborato con moltissime persone. Qualche anno fa c'è stato anche un movimento per la candidatura al Nobel per la letteratura per Mogol. ... Leggi su iltempo (Di martedì 5 luglio 2022) Il paroliere per antonomasia. Il maestroha fatto sognare tutti, da sempre. Intere generazioni sono cresciute con la sua musica e i suoi versi. Il Maestroè stato ospite a RTL 102.5 durante "W L'Italia" con Angelo Baiguini e Federica Gentile. Una carriera, la sua, ricca di esperienze e di parole che hanno raccontato frammenti di vita di molte persone. Da dove trova l'ispirazione? “Io penso a cosa sta dicendo la musica”, ha detto. “Il segreto è questo. Penso a capire cosa sta dicendo la musica e poi collegarlo alla propria vita o a un'idea che ti può venire cercando di dire frase per frase ciò che dice la musica”. Durante la sua carriera,ha collaborato con moltissime persone. Qualche anno fa c'è stato anche un movimento per la candidatura al Nobel per la letteratura per. ...

