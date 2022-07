Carabinieri, linea mobile: ancora criticità (Di martedì 5 luglio 2022) Il Dipartimento Organizzazione mobile del Nuovo Sindacato Carabinieri NSC invita i Vertici della Brigata/Unita’ mobile ad analizzare alcune “discrasie” riscontrate nella Gestione degli Uomini (e quindi Reparti) di loro competenza. Lungi da noi entrare nel merito delle “strategie operativo/politiche” di gestione dei numeri (gia’ !! proprio meri numeri) da assicurare per il mantenimento dell’Ordine Pubblico (argomento prioritario a livello Nazionale in questo momento storico). Eppure propri questi numeri sono rappresentati dagli Uomini, dal loro benessere, dalla gestione Famigliare degli stessi, che questa O.S. intende tutelare nei propri bisogni. Lo abbiamo sempre ribadito: Personale piu’ realizzato, sotto ogni aspetto, diviene piu’ produttivo a favore, automaticamente, anche della stessa Amministrazione dalla quale si dipende.Nello ... Leggi su forzearmatenews (Di martedì 5 luglio 2022) Il Dipartimento Organizzazionedel Nuovo SindacatoNSC invita i Vertici della Brigata/Unita’ad analizzare alcune “discrasie” riscontrate nella Gestione degli Uomini (e quindi Reparti) di loro competenza. Lungi da noi entrare nel merito delle “strategie operativo/politiche” di gestione dei numeri (gia’ !! proprio meri numeri) da assicurare per il mantenimento dell’Ordine Pubblico (argomento prioritario a livello Nazionale in questo momento storico). Eppure propri questi numeri sono rappresentati dagli Uomini, dal loro benessere, dalla gestione Famigliare degli stessi, che questa O.S. intende tutelare nei propri bisogni. Lo abbiamo sempre ribadito: Personale piu’ realizzato, sotto ogni aspetto, diviene piu’ produttivo a favore, automaticamente, anche della stessa Amministrazione dalla quale si dipende.Nello ...

