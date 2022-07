Bianca Berlinguer mette Fabio Fazio ko: il clamoroso caso che agita la Rai (Di martedì 5 luglio 2022) Sorpresa, Bianca Berlinguer e il suo CartaBianca sono i preferiti dal pubblico Rai per l'anno 2021. Il verdetto del report Qualitel, pubblicato dal sito Davidemaggio.it, è inequivocabile. Premessa: trattasi di "sondaggio di gradimento" interno che la Direzione Marketing Rai ha condotto tra i telespettatori. Il campione è abbastanza corposo, visto che si tratta di 337.472 interviste "miste" (cioè tramite meter, app, e web) su 23.809 individui, come sempre in questi casi rappresentativi dell'intera popolazione residente in Italia. L'indice di gradimento complessivo dei canali di viale Mazzini è in leggero aumento al 7,9%, e rete più apprezzata è Rai3, con un 8 pieno. E la palma di trasmissione di informazione più apprezzata dai telespettatori è tutta una questione interna alla (ex) TeleKabul. CartaBianca, come ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 5 luglio 2022) Sorpresa,e il suo Cartasono i preferiti dal pubblico Rai per l'anno 2021. Il verdetto del report Qualitel, pubblicato dal sito Davidemaggio.it, è inequivocabile. Premessa: trattasi di "sondaggio di gradimento" interno che la Direzione Marketing Rai ha condotto tra i telespettatori. Il campione è abbastanza corposo, visto che si tratta di 337.472 interviste "miste" (cioè tramite meter, app, e web) su 23.809 individui, come sempre in questi casi rappresentativi dell'intera popolazione residente in Italia. L'indice di gradimento complessivo dei canali di viale Mazzini è in leggero aumento al 7,9%, e rete più apprezzata è Rai3, con un 8 pieno. E la palma di trasmissione di informazione più apprezzata dai telespettatori è tutta una questione interna alla (ex) TeleKabul. Carta, come ...

Pubblicità

Giuliorm1 : RT @ottogattotto: Come mai la sinistra pur restando immobile è premiata? Grazie all'armata dei vetero comunisti conduttori dei tolcsciò che… - dangdaide : @Cardocan1 Scommetto che fra quelli che ne fanno più uso c'è Bianca Berlinguer - Catia05605065 : RT @ottogattotto: Come mai la sinistra pur restando immobile è premiata? Grazie all'armata dei vetero comunisti conduttori dei tolcsciò che… - mauriziobarbett : RT @ottogattotto: Come mai la sinistra pur restando immobile è premiata? Grazie all'armata dei vetero comunisti conduttori dei tolcsciò che… - GiovanniAbbade : RT @ottogattotto: Come mai la sinistra pur restando immobile è premiata? Grazie all'armata dei vetero comunisti conduttori dei tolcsciò che… -