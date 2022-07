BATTITI LIVE | GREGORACI E PALMIERI ACCENDONO L’ESTATE MEDIASET ECCO I CANTANTI

(Di martedì 5 luglio 2022) Torna a girare nelle piazze “Radio Norba Cornetto”, lo storico programma musicale di Italia 1. Cinque prime serate, a partire da martedì 5 luglio, condotte, per il sesto anno consecutivo, dalla consolidata coppia formata da Alaned Elisabetta. La kermesse musicale non si è mai fermata. Grazie a un imponente sforzo produttivo, è andata regolarmente in onda anche nelle due scorse stagioni, regalando ai telespettatori la grande musica del. Solo, a causa delle restrizioni dovute alla pandemia, si è svolta in un’unica location, il Castello Aragonese di Otranto. Quest’anno invece si torna in tour. “Radio Norba Cornetto” ospita dal vivo gli artisti più noti della musica nazionale e internazionale, che canteranno le loro ...

Per il sesto anno di fila torna sul piccolo schermo l'appuntamento con. Il format musicale di Italia Uno stasera riparte con la edizione 2022 e al timone troveremo ancora una volta la ormai consolidata coppia formata da Elisabetta Gregoraci e Alan Palmieri ,...La caviglia è ancora molto dolorante, ma Tananai ci scherza su. Dopo l' infortunio , un po' goffo, sul palco dia Gallipoli, il cantante milanese sta usando una stampella per camminare a causa della distorsione rimediata. Leggi anche > Tananai cade sul palco di, come sta dopo l'...La conduttrice pronta al ritorno in tv con Battiti Live: "Che emozione" Per il sesto anno di fila torna sul piccolo schermo l'appuntamento con Battiti ...Stasera in onda su Italia Uno Battiti Live, lo show musicale che vede sul palco tantissimi artisti con i tormentoni estivi: con loro si esibiscono i ...