Basket, Serie A: Tortona piazza un altro colpo: la nuova guardia è Demonte Harper

- "Niccolò Filoni è un nuovo giocatore della Bertram Derthona: la società comunica di avere raggiunto l'accordo con l'ala, classe 2001, reduce dall'esperienza al KlebFerrara". Questa ......coach Filippo Franceschini - Nonostante abbia solo 22 anni ha già avuto esperienze importanti con i senior dato che è stato aggregato in 2 occasioni da Ramondino prima a Casale e poi ain A2, ... Basket: Tortona. Ingaggiato Niccolò Filoni Arriva nel club piemontese l'ala, classe 2001, reduce dall'esperienza al Kleb Ferrara.TORTONA (ITALPRESS) - 'Niccolò Filoni è un nuovo ...Primo colpo di mercato della Virtus Siena che ha raggiunto l’accordo per l’arrivo in rossoblu di Federico Banchero, guardia classe 2000 che andrà a rinforzare il reparto esterni di coach Franceschini.