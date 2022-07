Tennis, Sinner oltre i 5 milioni di guadagni in carriera (Di lunedì 4 luglio 2022) Sinner guadagni Wimbledon? Jannik Sinner prosegue il suo cammino a Wimbledon. Il giovane Tennista ha conquistato i quarti di finale della manifestazione grazie alla vittoria 6-1, 6-4, 6-7, 6-3 sullo spagnolo Carlos Alcaraz, quinta testa di serie del seeding. Dopo aver vinto agevolmente i primi due set e perso il tie-break del terzo set, dopo Calcio e Finanza. Leggi su calcioefinanza (Di lunedì 4 luglio 2022)Wimbledon? Jannikprosegue il suo cammino a Wimbledon. Il giovaneta ha conquistato i quarti di finale della manifestazione grazie alla vittoria 6-1, 6-4, 6-7, 6-3 sullo spagnolo Carlos Alcaraz, quinta testa di serie del seeding. Dopo aver vinto agevolmente i primi due set e perso il tie-break del terzo set, dopo Calcio e Finanza.

