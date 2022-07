(Di lunedì 4 luglio 2022) Domenica 3 luglio 2022 il leader ceceno Ramzanha pubblicato sul proprio canale Telegram un video dove riprende dei documenti abbandonati dall’esercito ucraino. Secondo il capo del cosiddetto “Battaglione TikTok”, soprannome attribuito ai guerrieri ceceni per la loro propaganda social, tra i documenti ci sarebbe un, di fatto, sbaglia! Quello che in realtà mostra nel video non è un, ma unadirilasciata dal Comune di Foggia a un cittadino ucraino. Nel racconti pubblicato sul proprio canale Telegram,sostiene che sia la prova di undesideroso di aiutare militarmente i nemici, ma non si rende ...

Scovato un combattente italiano tra gli ucraini No, e Kadyrov non distingue un passaporto da una carta di identità La sua era un'attività "di penna" ma cruciale per diffondere messaggi terroristici con cui faceva propaganda per la jihad, misura cautelare per un egiziano ...