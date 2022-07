Sampdoria | ufficiale rinnovo Quagliarella

Pubblicità

Commenta per primo Dopo il rinnovo di Tomas Rincon con la, è arrivato anche quello di Gerard Yepes . Il centrocampista ha prolungato fino al 2025. IL COMUNICATO L'U. C.comunica di aver rinnovato il contratto relativo ai diritti alle prestazioni sportive del calciatore Gerard Yepes. Per la soddisfazione di tutti il centrocampista - 4 presenze con la nostra ...... Scannapieco e Donaggio è il momento del primo colpo di mercato del Ligorna:la firma di ... la sua stagione al Varese culminata con la finale Playoff di Serie B persa contro lanel ...Il primo acquisto ufficiale dell’Aquila 2022-2023 è in realtà un riscatto. O meglio l’acquisizione a titolo definitivo dal Genoa dell’esterno d’attacco Nicolas Boiga, già in forza alla formazione di R ...Yepes ha rinnovato il proprio contratto con la Sampdoria: il comunicato ufficiale diramato dalla società blucerchiata L’U.C. Sampdoria comunica di aver rinnovato il contratto relativo ai diritti alle ...