Regina Elisabetta | ecco qual è la sua segretissima dieta

Leggi su periodicoitaliano

(Di lunedì 4 luglio 2022) Cosa mangia la Sovrana più longeva della storia britannica? Proviamo a scoprirlo insieme raccogliendo le rivelazioni del suo ex chef. Se è vero che la salute si fa a tavola, ciò non può essere altrimenti neppure per la, la cui longevità dovrebbe costituire la cartina di tornasole delle sue abitudini culinarie. Inoltre, anche rispetto ai numerosi impegni di Stato, la Sovrana ha curato l’ alimentazione affidandosi alle esperte mani di sapienti chef di palazzo. Proprio uno di questi ex chef ha confessato al The Telegraph alcuni dettagli relativi a ciò che mangia e beveII. Da quello che Darren McGrady ha rivelato, The Queen “mangia per vivere”, preferendo inoltre piccole porzioni estendendo i pasti durante la giornata. Il principio appena descritto è stato sostenuto anche dall’Università di ...