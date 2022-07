Perché per le persone che mestruano negli USA è meglio cancellare le app del ciclo (Di lunedì 4 luglio 2022) negli ultimi giorni sul web è dilagato l’avvertimento di tantissimi americani che invitano tutte le persone che mestruano negli USA a cancellare le app del ciclo: la sentenza dopo l’eliminazione della Roe v Wade, infatti, si ripercuote anche sui dati sensibili e la privacy. Ma Perché cancellare le app? Dopo la revoca della Roe v Wade, che garantiva l’aborto, le autorità degli Stati americani anti-abortisti possono usare i dati delle app del ciclo per incriminare le persone che non portano a termine la gravidanza. Come riporta Luce!, le stime rilevano che un terzo delle donne statunitensi fa uso di queste app. Come spiega Cecilia Sala nell’episodio n.123 del podcast Stories, negli Stati americani ... Leggi su news.robadadonne (Di lunedì 4 luglio 2022)ultimi giorni sul web è dilagato l’avvertimento di tantissimi americani che invitano tutte lecheUSA ale app del: la sentenza dopo l’eliminazione della Roe v Wade, infatti, si ripercuote anche sui dati sensibili e la privacy. Male app? Dopo la revoca della Roe v Wade, che garantiva l’aborto, le autorità degli Stati americani anti-abortisti possono usare i dati delle app delper incriminare leche non portano a termine la gravidanza. Come riporta Luce!, le stime rilevano che un terzo delle donne statunitensi fa uso di queste app. Come spiega Cecilia Sala nell’episodio n.123 del podcast Stories,Stati americani ...

