Offerte imperdibili | quale smartphone Android acquistare con meno di €200?

Se steste pensando di acquistare uno smartphone Android a meno di 200 euro, allora dovreste buttare un occhio su queste pagine. Sono diversi i telefoni di qualità che potrete fare vostri con una spesa relativamente bassa, e anche se la scelta non è ampissima, le aziende che producono telefoni di fatto entry level sono assolutamente di prestigioso. smartphone a meno di 200 euro, 4/7/2022 – Computermagazine.itIL REDMI 10C Il primo smartphone che potrete acquistare a meno di 200 euro e che vale la pena menzionare è senza dubbio il Redmi 10C, telefono con una batteria da ben 5.000 mAh, un comparto connettività con NFC, il jack audio da 3.5 millimetri, e una memoria ram da 4 giga con uno storage da 64. Il processore al suo interno è un ...

