"Ma quale tesoretto". Massimo Giannini azzera Conte: "Prima di pensare ai sondaggi..." (Di lunedì 4 luglio 2022) A In Onda, la trasmissione di La7 condotta da David Parenzo e Concita De Gregorio, grande attenzione è stata ovviamente dedicata alla tragedia della Marmolada, ma non è mancato un passaggio sulle beghe politiche e in particolare sulla “crisetta estiva” di Giuseppe Conte. Andare o restare? Questo è il dilemma del leader del Movimento 5 Stelle. La discussione a In Onda è partita dal sondaggio realizzato da Swg per il TgLa7 di Enrico Mentana: i grillini continuano la loro caduta libera e sono dati all'11,2% (-0,2 rispetto a sette giorni fa). Praticamente hanno perso due terzi dei voti presi nel 2018, ma questo 11% rappresenta comunque una sorta di “tesoretto” personale per Conte: il problema è però cosa farne e come mantenerlo, continuando a stare al governo o con l'appoggio esterno? “La politica ha smesso di ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 4 luglio 2022) A In Onda, la trasmissione di La7 condotta da David Parenzo e Concita De Gregorio, grande attenzione è stata ovviamente dedicata alla tragedia della Marmolada, ma non è mancato un passaggio sulle beghe politiche e in particolare sulla “crisetta estiva” di Giuseppe. Andare o restare? Questo è il dilemma del leader del Movimento 5 Stelle. La discussione a In Onda è partita dalo realizzato da Swg per il TgLa7 di Enrico Mentana: i grillini continuano la loro caduta libera e sono dati all'11,2% (-0,2 rispetto a sette giorni fa). Praticamente hanno perso due terzi dei voti presi nel 2018, ma questo 11% rappresenta comunque una sorta di “” personale per: il problema è però cosa farne e come mantenerlo, continuando a stare al governo o con l'appoggio esterno? “La politica ha smesso di ...

