La freddezza di Pillon che si accorge che Google profila i suoi utenti

Leggi su giornalettismo

(Di lunedì 4 luglio 2022) Buongiornissimo! Il senatore della Lega Simonedecide di utilizzare un argomento che non è tanto nelle sue corde per rafforzare ancora una volta di più la sua battaglia contro l’aborto. L’esponente del Carroccio, infatti, ha deciso di commentare la decisione – comunicata danel week-end – di rimuovere i dati delle geolocalizzazioni delle persone che si recheranno in una clinica per abortire, in modo tale da rendere inutilizzabili quelle informazioni personali che – come tante altre – vengono raccolte dal colosso di Mountain View quando utilizziamo iservizi. Simone, tuttavia, sembra essersi accorto soltanto ora di questa prassi – discutibile, ma abituale, per cui, tra le altre cose, esiste una lunga letteratura che riguarda il trattamento dei dati personali – perché si tratta di un trend ...