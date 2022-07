Inter, Esposito all’Anderlecht: prestito con diritto di opzione e contro opzione (Di lunedì 4 luglio 2022) Nuova avventura Internazionale per Sebastiano Esposito dopo il prestito al Basilea. “FC Internazionale Milano comunica la cessione di Sebastiano Esposito all’RSC Anderlecht: l’attaccante classe 2002 si trasferisce al club belga a titolo temporaneo con diritto di opzione e contro opzione“, si legge nel sito nerazzurro. “Sono molto felice di giocare per l’RSC Anderlecht in questa stagione. Non ho sentito altro che cose positive di questo club, in particolare del modo in cui riesce a sviluppare i giovani talenti”, ha detto il giovane attaccante. SportFace. Leggi su sportface (Di lunedì 4 luglio 2022) Nuova avventuranazionale per Sebastianodopo ilal Basilea. “FCnazionale Milano comunica la cessione di Sebastianoall’RSC Anderlecht: l’attaccante classe 2002 si trasferisce al club belga a titolo temporaneo condi“, si legge nel sito nerazzurro. “Sono molto felice di giocare per l’RSC Anderlecht in questa stagione. Non ho sentito altro che cose positive di questo club, in particolare del modo in cui riesce a sviluppare i giovani talenti”, ha detto il giovane attaccante. SportFace.

