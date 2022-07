In sella ad uno scooter con un coltello, minore denunciato (Di lunedì 4 luglio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Gli agenti del commissariato Posillipo, durante il servizio di controllo del territorio, nel transitare in discesa Coroglio, a Napoli, hanno notato uno scooter con due ragazzi a bordo privi del casco protettivo che, alla vista degli agenti, hanno accelerato la marcia per eludere il controllo nonostante fosse stato intimato l’alt. Ne è nato un breve inseguimento durante il quale il conducente ha effettuato manovre pericolose per la circolazione stradale fino a quando, giunto in via Boccaccio, è stato bloccato. I poliziotti hanno rinvenuto all’interno dello zainetto del passeggero, un 16enne napoletano, un coltello con la lama lunga 8,5 centimetri e lo hanno denunciato per porto abusivo di armi od oggetti atti ad offendere, mentre il ragazzo alla guida del ciclomotore, un 14enne, è stato ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 4 luglio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Gli agenti del commissariato Posillipo, durante il servizio di controllo del territorio, nel transitare in discesa Coroglio, a Napoli, hanno notato unocon due ragazzi a bordo privi del casco protettivo che, alla vista degli agenti, hanno accelerato la marcia per eludere il controllo nonostante fosse stato intimato l’alt. Ne è nato un breve inseguimento durante il quale il conducente ha effettuato manovre pericolose per la circolazione stradale fino a quando, giunto in via Boccaccio, è stato bloccato. I poliziotti hanno rinvenuto all’interno dello zainetto del passeggero, un 16enne napoletano, uncon la lama lunga 8,5 centimetri e lo hannoper porto abusivo di armi od oggetti atti ad offendere, mentre il ragazzo alla guida del ciclomotore, un 14enne, è stato ...

Pubblicità

SkyTG24 : Napoli, in sella a uno scooter con un coltello: denunciato minore - a54602b29b5748a : @sruotolo1 Siamo in emergenza di uno stato Serio. Corso Garibaldi al semaforo rosso ferma c è un auto della polizi… - danieledv79 : RT @domenicogifuni: @danieledv79 @marinabrunelli1 @mariellarosati E soprattutto la sua pericolosità per le istituzioni, un personaggio come… - domenicogifuni : @danieledv79 @marinabrunelli1 @mariellarosati E soprattutto la sua pericolosità per le istituzioni, un personaggio… - rides_bike : Le strade che vorrei Passo Sella ???? Il valico collega la Val Gardena e la Val di Fassa mediante una strada asfalt… -